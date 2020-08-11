شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى بعد تألقها فى قصة شعر تسعيناتى: 2020 غيرت طريقة تفكيرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورتين مجمعتين لها، أحداهما قديمة والأخرى التقطتها مؤخرا، معلقة عليها :"هذا العام يغير طريقة تفكيرنا في الشعر"، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين.



ليلى علوي

وخطفت الفنانة ليلى علوى الأنظار إليها بنيولوك جديد، حيث ظهرت بقصة شعر جديدة تعود إلى ستايل التسعينات من القرن الماضى، عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث نشرت صورة لها، نالت إعجاب جمهورها.



الفنانة ليلى علوي

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وفي وقت سابق، انهال جمهور الفنانة ليلى علوى، بالتعليق على صورتها الجديدة، مدبديا إعجابه بإطلالتها، حيث كتب أحد متابعيها:" البرنسيسة والمحترمة"، وكتب آخر:" ماشاءالله عليكى حضرتك بتثبتى ان الحلو حلو من يومه وحضرتك وقفة جنب الورد طيب ماحضرتك وردة طبيعة".

كما تحاول ليلى علوي الاستمتاع بصيفها بأفضل طريقة ممكنة، مثلما ظهر خلال آخر صور قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت خلال الصور مع مجموعة من اصدقاءها مثلما ظهر خلال تعليقها على الصور حين كتبت : " يوم حلو أوي مع أعز صحاب".

وكانت شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري صباح اليوم من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعدد من الصور برفقة أسرتها خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية.