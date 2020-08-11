شكرا لقرائتكم خبر عن الموجز الفنى من "تليفزيون الخليج 365" نجوم الفن ينعون مصطفى حفناوى ورانيا محمود ياسين تدعو لوالدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجزا إخباريا جديدا، أعده محمود نصر وقدمه رامى الحلونى، لاستعراض أبرز أخبار الفن والمشاهير على مدار اليوم.

وبدأ الموجز بنعى عدد كبير من نجوم الفن لليوتيوبر مصطفى حفناوى الذي توفى اليوم، وذلك بعدما أعلن المدون محمود عبد المنعم، وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد صراع أيام تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، بعد تشخيصه بجلطة في المخ دخل على أثرها المستشفى لعدة أيام.

وكتب هانى شاكر، على تويتر، قائلا:" بقلب حزين أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني أى معرفه به ولكن موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة". كما حرص عمرو يوسف ومي كساب ورانيا يوسف وبدرية طلبه وهنا الزاهد على نعى اليوتيوبر الراحل والدعاء له.

كما تناول الموجز حرص الفنانة رانيا محمود ياسين، على الدعاء لوالدها الفنان القدير محمود ياسين، وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، ونشرت على انستجرام، صورة لها فى طفولتها مع والدها الفنان الكبير، بتعليق: "أبويا حبيبى.. ربنا يخليك لينا ويديك الصحة والعافية

كانت النجمة الكبيرة شهيرة، قالت إن زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لا يستطيع حاليا المشاركة فى أى عمل فني، وأكدت إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وأشار إلى استقرار النجم مصطفى قمر على طرح الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" آخر الشهر الحالي وبيعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية وبيحمل العديد من المفاجئات وبيراهن كمان عليه خلال مشواره الغنائى وبيقدمه بشكل جديد ومختلف عن ألبوماته السابقة. ألبوم "لمن يهمه ال أمر2" بيضم حوالي 7 أغانى منهم "مسافر" و"عجوز في المدينة" وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط.

بالإضافة إلى مهاجمة النجمة اللبنانية كارول سماحة، للإعلام السياسى فى لبنان ووصفته بـ “المُسيس"، و قالت أن بعض الإعلاميين والسياسيين اللى بيمثلو دور المعارضة ويوزعون دروس الوطنية، هم أكثر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولا زالوا يستفادوا حتى الآن.

وكتبت كارول، علي تويتر: "أكتر شيء عم يستفزنى هم بعض الإعلاميين والسياسيين اللى عم بيمثلوا اليوم دور المعارضة واللي عم بيوع لنا دروس بالوطنية والضمير وهن أكتر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولايزالوا حتى الآن، الإعلام السياسى فى لبنان للأسف مزيف ومُسيس، كفا استعراضات".

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بالإضافة إلى طرح مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، برومو أحدث أغانيهم "هنعمل لخبطيطا"، التي حيتم طرحه عبر قناة عمر كمال على يوتيوب، يوم الخميس اللي جاي، ومن المتوقع أن تحصد الملايين من المشاهدات بعد النجاحات اللي حققها الثنائي خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد من خلال أغنيتي "بنت الجيران “و"عود البطل".

ونشر كمال، علي صفحته الرسمية على فيس بوك، برومو الأغنية الجديدة، و كتب عيها معلقاً: " الخميس على قناتى الرسمية".

واحتفال النجم محمد فؤاد بوصول عدد مشاهدات كليبه الأخير "مراكب النجاة" لأكثر من مليون مشاهدة مؤخراً، و نشر علي انستجرام كلمات يحتفى بها بذلك بالإضافة لصورة من الكليب، وفي الاطار ده نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أداء الفنان الكبير محمد فؤاد والتعليق الصوتي للفنان القدير أحمد فؤاد سليم.

وعربيا ونعت الأوساط الرسمية والفنية في الجزائر، اليوم الممثلة نورية قزدرلى، إحدى رائدات المسرح الجزائري، التي توفيت عن عمر ناهز 99 عاما.

بدأت الفنانة الراحلة بإسم خديجة بن عياد مشوارها الفني عام 1945 وانضمت لاحقا إلى المسرح الوطني. كان لها الفضل مع الممثلة كلثوم وغيرهما من الرائدات في تغيير نظرة المخرجين والمجتمع إلى عمل المرأة بالمسرح حيث كانت الأدوار النسائية تسند قديما للرجال.

وشاركت النجمه الراحلة في نحو 200 مسرحية وتجاوزت أعمالها التلفزيونية 160 مسلسلا وظهرت في أربعة أفلام روائية إضافة للأعمال الإذاعية.

واخيراً وجه النجم العالمي ومقدم البرامج سايمون كاول، نصيحة لكل ركاب الدراجات الكهربائية والهوائية، بعد تعرضه لكسر في الظهر بسبب دراجته اللي كان يقودها أمس. وكتب كاول، تغريده عبر تويتر قائلاً "أنصح الجميع إذا قمت بشراء دراجة كهربائية، بإن يقرأ تعليمات القيادة أولاً، لأنني تعرضت لكسر في الظهر بسبب ذلك، شكراً للجميع على كل رسائلكم الطيبة، انا بخير، شكراً لجميع الأطباء والممرضين، لقد كانوا ألطف الناس الذين قابلتهم في حياتي، أبقوا في أمان جميعاً".