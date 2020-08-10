شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيى حفلا غنائيا بالساحل الشمالى الجمعة القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب عمر كمال حفلا غنائياً ضمن حفلات الصيف، يوم الجمعة المقبل، في إحدى قرى الساحل الشمالى، وسيقدم عمر كمال خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية التى أشتهر بها، أبرزها أغنيتى "بنت الجيران"و"عود البطل"و"الدنيا بتجرح وقلبى فى حكاوى"، من ناحية أخرى يستعد مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش لطرح أحدث أغنياتهما "هنعمل لخبطيطا"، والتي سيتم طرحها عبر يوتيوب، ونشر عمر كمال، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، برومو الأغنية الجديدة، صحبها بتعليق: " الخميس على قناتى الرسمية".

فى سياق آخر قال عمر كمال إنه انتهى من تسجيل دويتو غنائى مع أورتيجا بعنوان"صحوبية تعطل"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل، وأضاف عمر، لـ" الخليج 365"، أنه يتمنى أن ينال الدويتو إعجاب الجمهور ورضاهم ويعد بتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة، على أن يتم طرحه الدويتو خلال الأسبوع المقبل.