شكرا لقرائتكم خبر عن اياد نصار: لدينا ممثلون يصنعون نجوميتهم بأنفسهم بدون مؤسسات والدليل عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إياد نصار، إنه أتقن اللهجة المصرية بشكل جيد، خاصة في أعماله الفنية التي قدمها على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تطور في اللهجة بسبب تواجده في مصر طوال 13 عامًا، لافتًا إلى أن لم يتردد في قبول شخصية "حسن البنا" في مسلسل الجماعة منذ اللحظة الأولى، لاسيما أنه من كتابة المبدع الكبير وحيد حامد، موضحًا أنه تعلم العديد من المهارات بسبب دراسته وبحثه لعادات وتقاليد الإخوان الإرهابية.

كما أكد إياد نصار خلال استضافته ببرنامج " مساء DMC" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن فيلم ساعة ونص كان يجمعنى بالعظيمة كريمة مختار، مشيرًا إلى أن المشهد الذى جمعنى بها في القطار كان عظيمًا ونال إعجاب الكثير من الجمهور، خاصة أن مليء بالتفاصيل والمشاعر.

كما أشار إلى أنه لدينا هنا في مصر، مجموعة كبيرة من النجوم، ولكنهم يصنعون نجمويتهم بأنفسهم، على الرغم أن في الخارج يكون الممثل لديه مؤسسة ترعاه وتقف بجانبه، وهنا في مصر الممثلين يصنعون نجوميتهم بأيدييهم، والدليل عادل إمام "ربنا يديله الصحة".

Advertisements

يشار إلى أن اياد نصار، أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" وتدور أحداثه في إطار خيالى، حيث يتم اختراع أول روبوت فى الشرق الأوسط، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم ويشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى، ويتبقى لفريق العمل أيام قيلية وينتهوا من التصوير ويدخل الفيلم مراحل المونتاج.

فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى وهم سينرجى فليمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏