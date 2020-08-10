شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لاذعة تطال أحمد فلوكس بعد هجومه على هانى شاكر بسبب مصطفى حفناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان أحمد فلوكس إلى انتقادات لاذعة وهجوم حاد على السوشيال ميديا، بعدما بث مقطع فيديو له وهو منفعل هاجم فيه نقيب الموسيقيين هاني شاكر، لعدم اهتمامه باليوتيوبر مصطفى حفناوي الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، حيث قال فلوكس في مقطع الفيديو بثه على "فيس بوك": "أبويا علمني إن مغلطش في حد كبير لكن أنا معرفش مصطفى حفناوي وأنا في بلد تانية ومتابعه من 8 أيام ومحدش زاره غير تامر حسني، لأن تامر راجل وبقاله 7 أيام بيناشد حد أنه يتعالج".

وأضاف فلوكس: "دلوقتي كله بيقول الله يرحمه.. كله بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر اللي قال أنا معرفوش بس قلبي وجعني"، مستطردًا: "طب قلبك موجعكش وهو مش لاقي مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة في مخه".

وتابع: "اتقوا الله كفاية متاجرة بالبني آدمين، كفاية، إيه ده إيه ده، ما كان بقاله 6 أيام مش لاقي حد يعالجه أو يساعده، اللي عرف الناس القصة لما تامر حسني راح زاره، دلوقتي بقى كله فاكره، أستاذ هاني شاكر هو تامر حسني النقيب ولا أنت، اتقوا الله، انتو بتاجروا بموت بني آدم، ده شاب وصغير، الناس اللي كاتبين الله يرحمه الفنانين والفنانات والمنتجين كنتوا فين وهو يوتيوبر وكان عايز يمثل، وهو بيروح من الكرفان ده للكرفان ده وعايز يمثل، مخلتهوش يمثل ولا يبقى فنان ليه.. ولا لما مات افتكرتوه، إيه ده، طيب مش أنتو زعلانين عليه، أنا بطالب كل اللي كتب الله يرحمه إنه يروح يبني جامع باسمه مدام انتو رجالة أوي كدا، احنا في زمن غريب".

لكن انهالت التعليقات الهجومية على أحمد فلوكس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث اتهمه الجمهور بأنه يتاجر أيضا في وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "طيب يا فنان كنت رجعت من دبي ساعدته".

بينما انتقده أحد المتابعين أيضًا قائلاً: "وأنت مرحتش زرته ليه ومعملتش الفيديو ده قبل لما يموت ليه ولا أنت كمان بتاجر؟"، فيما هاجمه آخر قائلاً: "وأنت كمان بتتاجر بس بشكل مختلف".

وتواصلت الانتقادات اللاذعة من الجمهور على أحمد فلوكس، حيث علق أحد متابعيه قائلاً: "هاني شاكر نقيب الموسيقيين مش الفنانين بس للعلم"، فيما قال آخر: "ابحث عن الترند.. كله عايز يركب الترند إلا القلائل إنا لله وإنا إليه راجعون".

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ورحل عن عالمنا اليوتيوبر مصطفى حفناوى، وأعلن أصدقاؤه وفاته في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ، وبسبب تشخيص خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة، تاركاً شعبية ضخمة وحبا كبيرا من الكثيرين، الذين حولوا منصات السوشيال ميديا لحملات ضخمة للدعاء له.

وتجول ”الخليج 365” في حساب البلوجر الراحل الذي ترك نصيبًا كبيرًا من الدعاء قبل وفاته، بالكثير من المنشورات التي تحتوي على الدعوات والآيات القرآنية والفيديوهات التى تحث على تشجيع مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكثير من منشورات الدعاء.



أحمد فلوكس (1)

وكان من ضمن المنشورات التي كتبها حفناوي قبل وفاته، بوست قال فيه: "الحمد لله على ما رزقت، والحمد لله على ما لم أرزق، فكان كلاهما خيراً وكان الله أعلم"، وكتب أيضاً: "الدعوة الأولى والأخيرة، اللهم حسن الخاتمة"، والتي نال عليها عددا كبيرا من المشاركات والدعوات بعد إعلان وفاته بلحظات.



أحمد فلوكس (2)

ومن أكثر المنشورات التي لقيت مشاركات ضخمة من قبل متابعين حفناوي، هو بوست له قائلاً: "أقروا الفاتحة بنية أنها لكل ميت معندوش حد يدعيله أو يفتكروه كصدقة"، بينما حرص في مشاركة مقطع فيديو خلال الفترة الأخيرة لأحد المصابين بفيروس كورونا وهو يدعو للكثيرين بصوت جميل وكتب قائلاً: "الله".



أحمد فلوكس (3)

حفناوى احتفل مؤخراً بحصوله على أول مليون متابع، عبر صفحته الرسمية بموقع السوشيال ميديا فيس بوك، كما احتفل بعيد ميلاد الكلب الخاص به بمجموعة صور، بالإضافة إلى احتفاله بافتتاح فرعه الرابع من سلسلة محلاته التي يمتلكها مع عمرو راضى.