شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى ردا عن تدخين أبطال رأفت الهجان بصورة مبالغة: كان أمر شائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان نبيل الحلفاوى، على أحد متابعيه عبر حسابه بموقع "تويتر" عن سبب تدخين الأبطال فى معظم مشاهد مسلسل رأفت الهجان، قائلاً:" التدخين في هذه الفترة كان شائعا وعاما.. لم يكن هناك تركيز على أضراره، الهجان مات بسرطان الرئة".

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نبيل الحفاوى عبر تويتر

وقال أحد متابعي الفنان نبيل الحلفاوى: "يا فنان هو كان أيه الفكرة فى استخدام السجاير المبالغ فيه فى رأفت الهجان، مفيش مشهد مفهوش تدخين حتي في المواصلات كان رأفت أو حد معاه بيدخن، ده كان غرض درامى يعنى ولا ترويج للتدخين ولا هى جت كده صدفة".

يشار إلى أن الفنانة القدير نبيل الحلفاوي، كشف ذكريات انضمامه لمسلسل رأفت الهجان، الذى عرض عام 1994 وشارك في بطولته النجم الراحل محمود عبد العزيز، وعدد كبير من النجوم، وذلك من خلال رد الحلفاوي على سؤال لمتابعيه عبر حسابه الشخصي بتويتر، ليسرد تفاصيل وكواليس انضمامه لمسلسل رأفت الهجان.