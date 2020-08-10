شكرا لقرائتكم خبر عن شعبولا الغائب الحاضر يطرح "صوتك فى الانتخابات" بتوقيع إسلام خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا كل حدث كان يطرح له المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم أغنية تخصه، وتزامنًا مع انتخابات مجلس الشيوخ تم تنفيذ أغنية بصوته على طريقة الفيديو كتبها الشاعر إسلام خليل وتقول: صوتك في الانتخابات مابقاش مجرد صوت صوتك بيحمى الوطن صوتك حياة أو موت، انزل عشان تحميها بلدك عشمانة فيك انزل عشان حضورك حماية ليا وليك، انزل وحط صوتك رأيك كما تشاء.

ومن المتوقع أن تنطلق غدًا الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، عملية الاقتراع بالنسبة للمصريين فى الداخل بأول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية عام 2019 والتى أعادت نظام الغرفتين إلى الحياة النيابية.

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وتجرى الانتخابات فى ضوء القانون رقم 141 لسنة 2020 والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويقضى بأن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وتوفى المطرب شعبان عبد الرحيم بعد صراع مع المرض يوم 3 ديسمبر الماضى، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم العزاء بمنطقة فيصل، وحضره السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثي ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقي.