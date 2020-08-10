شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وسط المتطوعين لمساعدة المتضررين من تفجيرات بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت النجمة اللبنانية إليسا، حملات مساعدة العائلات المتضررة من التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية "بيروت" وراح ضحيتها عشرات الشهداء إلى جانب إصابة نحو 6 آلاف شخص، يوم الثلاثاء الماضي.

وظهرت الفنانة إليسا وسط المتطوعين من الشباب اللبنانيين في مقطع فيديو لدعم المتضررين في انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته 156 شهيدًا على الأقل، فيما أكدت إليسا في وقت سابق، أنه من اليوم سيكون انتماؤها لأرض لبنان وشعبها فقط، مقدمة اعتذارها عن تأييدها سابقا لبعض الشخصيات والأحزاب السياسية فى بلدها.



الفنانة اليسا وسط المتطوعين (1)

وأشارت إليسا إلى أن الكل خذلوا شعب لبنان، لكننا نمتلك الجرأة على الاعتراف بالخطأ وغيرنا مٌصِر على غض النظر على الغلط، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "بعتذر عن تأييدى أيا حدا بأيا يوم من الإيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية، كلن خذلونا، والفرق إنو نحنا عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه ع الغلط، أنا اليوم بعلن انتمائى لأرضى وشعبى وبس".



الفنانة اليسا وسط المتطوعين (2)

كما شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يرصد تعاون الجالية اللبنانية في الإمارات فيما بينهم لتقديم المساعدات إلى المتضررين في تفجيرات العاصمة بيروت، وغردت قائلة :"بعبد هالشعب اللبناني العظيم لبنان، باستثناء بعض المحسوبين علينا وللأسف لبنانية كمان متلنا".

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الفنانة اليسا وسط المتطوعين (3)

كما وجهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة إلى كل اللبنانيين الذين يدعمون إعادة الحياة في العاصمة بيروت بعد التفجيرات التى شهدتها الثلاثاء الماضى، وراح ضحيتها نحو 156 شهيدا على الأقل، إضافة إلى إصابة 6 آلاف شخص.

وغردت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "لكل اللبنانيين اللى عم يدعمو إعادة الحياة لبيروت.. ألف تحية.. كل واحد منا عم يتحمل مسؤوليتو وبدعي كل زملائي الفنانين يوقفو حد هالشعب بأيا طريقة.. أنا فخورة أكتر من أيا وقت بلبنانيتي".

وعن تبرعها إلى اللبانيين، قالت الفنانة إليسا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هذا هو الحد الأدنى الذى يمكننا القيام به لمساعدة شعبنا! كل الحب لـ بيروت".