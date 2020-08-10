شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة اليوتيوبر مى ماهر بجلطة فى الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحساب الرسمى لليوتيوبر مى ماهر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إصابتها بجلطة فى الرئة، وذلك قبل الإعلان عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بساعات قليلة، حيث كتب حساب مى ماهر: "ادعوا من قلبكم لمي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة في الرئة فجأة، وهي دلوقتي في عناية مركزة.. ادعوا لها بالشفاء العاجل يا رب".



مي ماهر إنستجرام

ويأتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المدون محمود عبد المنعم وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على إثرها فى المستشفى منذ أيام.



اليوتيوبر مي ماهر (1)

ورحل عن عالمنا البلوجر مصطفى حفناوى، وأعلن أصدقاؤه وفاته في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ، وبسبب تشخيص خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة، تاركاً شعبية ضخمة وحبا كبيرا من الكثيرين، الذين حولوا منصات السوشيال ميديا لحملات ضخمة للدعاء له.

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اليوتيوبر مي ماهر (2)

وتجول ”الخليج 365” في حساب البلوجر الراحل الذي ترك نصيبا كبيرا من الدعاء قبل وفاته، بالكثير من المنشورات التي تحتوي على الدعوات والآيات القرآنية والفيديوهات التى تحث على تشجيع مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكثير من منشورات الدعاء.

وكان من ضمن المنشورات التي كتبها حفناوي قبل وفاته، بوست قال فيه: "الحمد لله على ما رزقت، والحمد لله على ما لم أرزق، فكان كلاهما خيراً وكان الله أعلم"، وكتب أيضاً: "الدعوة الأولى والأخيرة، اللهم حسن الخاتمة"، والتي نال عليها عددا كبيرا من المشاركات والدعوات بعد إعلان وفاته بلحظات.

ومن أكثر المنشورات التي لقيت مشاركات ضخمة من قبل متابعين حفناوي، هو بوست له قائلاً: "أقروا الفاتحة بنية أنها لكل ميت معندوش حد يدعيله أو يفتكروه كصدقة"، بينما حرص في مشاركة مقطع فيديو خلال الفترة الأخيرة لأحد المصابين بفيروس كورونا وهو يدعوا للكثيرين بصوت جميل وكتب قائلاً: "الله".

حفناوى احتفل مؤخراً بحصوله على أول مليون متابع، عبر صفحته الرسمية بموقع السوشيال ميديا فيس بوك، كما احتفل بعيد ميلاد الكلب الخاص به بمجموعة صور، بالإضافة إلى احتفاله بافتتاح فرعه الرابع من سلسلة محلاته التي يمتلكها مع عمرو راضى.