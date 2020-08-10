مُزحة تفقد ويل سميث أسنانه

ظهر الممثل الأمريكي ويل سميث في فيديو حديث بمظهر غريب مع المغني جيسون ديرولو، مسببًا صدمة لمعجبيه.

ونشر سميث مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تيك توك"، في أثناء ممارسة رياضة الجولف مع صديقه قبل أن يقوم الأخير بتوجيه كرة الجولف بطريق الخطأ إلى وجه سميث وتُفقده أسنانه الأمامية.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، بدأ الفيديو بمحاولة سميث تعليم صديقه طريقة لعب الجولف، إلا أن الأخير لم يلتزم بتوجيهاته؛ لينتهي الأمر بطريقة خاطئة.





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وأوضح الموقع، أن الفيديو بأكمله ما هو إلا مزحة بين الصديقين لمعجبيهم، إذ انتهى الفيديو بمحاولة سميث الثأر من صديقه على تهشيم أسنانه.

وبدوره نشر ديرولو مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، تحت تعليق: "لا أحب هذه اللعبة".

ورغم تأكيد النجمين أن الأمر بأكمله مزحة، إلا أن الجمهور أبدى تشككه بسبب إتقان المؤثرات التي اعتمد عليها سميث ليظهر وكأنه فقد أسنانه بالفعل.



