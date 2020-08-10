أحمد السبكي لـ"الخليج 365": "صاحب المقام" فيلم غير تجاري

يمتلك المنتج المصري أحمد السبكي الذكاء والقدرة على قراءة شفرة الجمهور ويعد من أبرز وأهم صناع السينما في العالم العربي،

وعندما نتأمل إنتاجه الفني نجده يضم أشكالا ونماذج مختلفة من الأفلام، فهو من قدم مع الفتى الأسمر أحمد زكي "سواق الهانم، ومستر كاراتية"، وهو أيضا الذي أنتج أفلاما لنجوم الغناء الشعبي مثل محمود الليثي والمطربة بوسي.

يفتخر أحمد السبكي بكل أعماله ويرى أنها جزء منه، ويعتبر حملات الهجوم التي يتعرض لها بين الحين والآخر أكبر دليل على تأثير أعماله التي يتزاحم الجمهور لمشاهدتها.

”الخليج 365” التقت المنتج أحمد السبكي للحوار معه حول فيلمه الأخير "صاحب المقام"، الذي يعرض على منصة شاهد الرقمية، وتأثير كورونا على صناعة السينما المصرية.

قدمت مؤخرا فيلم "صاحب المقام"، فما أسباب حماسك للعمل؟

الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وهو كاتب كبير بالطبع. وعندما قرأت السيناريو أعجبت بموضوع الفيلم جدا وتحمست للعمل مع المؤلف لأنه يقدم فكرة جديدة وبراقة، وأيضا من أسباب حماسي وجود المخرج ماندو العدل.

هل كان قرار عرض الفيلم عبر منصة "شاهد" الرقمية صعبا؟

أعتبره قرارا صعبا جدا، وجريئا لأننى لا أعرف تبعاته، لكن الحمد لله حقق الفيلم نجاحا كبيرا على المنصة وبلغ إجمالي مشاهداته حتى الآن 33 مليون، وما زاد سعادتي أن عدد كبير من الجمهور في لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والأردن تواصلوا معي وسعداء بالتجربة.

حدثنا عن ظهورك في العمل؟

أحببت فيلم صاحب المقام وكنت أدرك أنه عمل غير تجاري، لذا قررت الظهور في النهاية بظهري خلال مشهد لآسر ياسين رغبة مني في توثيق حبي للتجربة.

البعض يظن أنك ديكتاتورا وتتدخل في عمل المخرج، هل هذه حقيقة؟

لست ديكتاتورا، وأؤمن أن لكل منا مهنة وعمل يقوم به، لذلك لا أتدخل في عمل المخرج ولا أرشح ممثليين.

ما المنهج الذي تعتمد عليه في إنتاج أفلامك؟



أتعامل مع كل الأمور بـ"بركة ربنا"، وربما يندهش الناس من هذه الإجابة، لكن بصراحة شديدة ليس لديّ حسابات ولا أضع خطة محددة في العمل أو شؤون الحياة. فقط أعمل وأجتهد وأترك كل شيء لتوفيق الله فقط.

هل لديك معايير ثابتة لقياس نجاح أو إخفاق أعمالك؟

المعيار الحقيقي هو الناس. عندما يستقبل الجمهور الفيلم بشكل جيد فهذا يعني أن العمل يحمل كل مواصفات النجاح، وعندما يتراجع حماسهم فهذا دليل على أن الفيلم ليس جاذبا.

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هناك اتهام يلاحقك دائما وهو أنك تهتم بالسينما التجارية بشكل أكبر؟

سأتحدث بصراحة شديدة. للأسف يتم تقييم أعمالي من قبل البعض بشكل خاطئ وهؤلاء لا يرون منها إلا الأفلام التي تعتمد على الرقص والغناء، وهي مجموعة قدمتها بالفعل مع المطرب محمود الليثي والمطربة بوسي، لكن أرشيفي الفني يضم أعمالا مهمة ومؤثرة منها "سواق الهانم ومستر كاراتيه والرجل الثالث" بطولة أحمد زكي، وفيلم "عيون الصقر" مع الراحل نور الشريف.

أتمنى أن يرى هؤلاء كل أفلامي ليدركوا أنني قدمت أفلاما متميزة ستعيش مهما مرت السنوات.

في رأيك هل الفن رسالة أم ترفيه فقط؟

أؤمن بأن الفن رسالة ويجب أن نقدم أعمالا هامة تناقش قضايا اجتماعية تقف في صف الناس، وأؤمن أيضا بأن الفن ترفيه ويجب صناعة أفلام تدخل السعادة على المشاهد وتجعله ينتقل من حالة مزاجية سيئة لحالة أفضل.

هل هناك لحظات انكسار في حياتك؟

بكل تأكيد؛ لكن لن أتحدث عنها لوجود مصالح واعتبارات تمنعني من كشفها. لكن الحمد لله تعلمت أن انتصر في عملي دائما لذا لا ألتفت لحملات الهجوم.

ما الأعمال التي دفعت أحمد السبكي للندم؟

لا أبالغ إذا قلت إننى أعتبر أفلامي مثل أولادي، كل فيلم بذلت خلاله أكثر من المطلوب ليخرج بشكل جيد اعتبره جزءا مني، لذا لم أندم على أي فيلم قدمته.





ما مشروعاتك الفنية المقبلة؟



في الوقت الحالي مشغول بتصوير فيلم "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، ويضم نخبة كبيرة من النجوم مثل خالد النبوي وأحمد بدير، وغادة عادل، ودينا الشربيني، وأحمد حاتم، وأسماء أبواليزيد، وشيرين رضا، وأحمد الفيشاوي.

كما يعرض لي في 19 أغسطس/آب الجاري فيلم بعنوان "توأم روحي" بجميع دور العرض في مصر.



