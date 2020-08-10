شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها بالساحل الشمالي خلال العطلة الصيفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا لها خلال قضائها الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي، حيث لاقت تفاعلاً كبيرًا من قبل المتابعين.



الفنانة سمية الخشاب (1)

شاركت الفنانة سمية الخشاب، فيديوهات وصور جديدة أثناء فترة استرخائها فى حمام السباحة وهى تعوم خلال قضاء عطلتها الصيفية فى الساحل الشمالى، حيث أطلت سمية على جمهورهها ومتابعيها بمقاطع مصورة نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لتشاركهم لحظات استرخائها واستمتاعها بإجازة الصيف.



الفنانة سمية الخشاب (2)

يأتى هذا بعدما شاركت الفنانة سمية الخشاب، قبل أيام، متابعيها وجمهورها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو، ظهرت فيه تردد أغنية "سر الحياة" للنجمة أصيل هميم، معلقة "سر الحياة.. السعادة.. الرضا".

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الفنانة سمية الخشاب (3)

ودمجت سمية الخشاب فى مقطع الفيديو بعض المؤثرات البصرية، من بينها "ميكى ماوس" ونظارة، وقد لاقى مقطع الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب، سبق وشاركت صورا مع جمهورها ومتابعيها على منصات السوشيال ميديا، والتى أطلت فيها بهيئة جميلة هادئة، واستخدمت سمية "فلتر" الفراشات فى الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليها عليها: "فراشة.. مشاعر إيجابية.. طاقة".