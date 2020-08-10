شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تنشر أبياتا شعرية عن بيروت.. وماجي بوغصن: كلنا موجعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها مرفق معها أبيات شعرية عن العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك تضامنًا مع ضحايا التفجيرات التي شهدتها بيروت الأسبوع الماضي.

وجاء في الأبيات الشعرية التي نشرتها سوسن بدر :"لبيروت.. من قلبي سلامٌ لبيروت..و قُبلٌ للبحر و البيوت.. لصخرةٍ كأنها وجه بحارٍ قديمِ.. هي من روحِ الشعب خمرٌ.. هي من عرقِهِ خبزٌ و ياسمين.. فكيف صار طعمها طعم نارٍ و دخانِ.. لبيروت..مجدٌ من رمادٍ لبيروت.. من دمٍ لولدٍ حُملَ فوق يدها.. أطفأت مدينتي قنديلها.. أغلقت بابها.. أصبحت في المساء وحدها.. وحدها و ليلُ.. لبيروت.. من قلبي سلامٌ لبيروت".

من جانبها، غردت الفنانة ماجي بو غصن عبر تويتر قائلة :" كلنا هيك.. منشبه الصورة.. موجوعين.. نسوان ورجال.. كبار وصغار! بيروت نفسا بتشبه اليوم هيدي الصورة.. رغم كل الوجع.. رح نرجع نعمّر الأمل والحياة فينا.. رح نعمّر البشر والحجر.. ورح نبقى هون.. لأن هالبلد إلنا نحنا.. مش لحدا تاني".

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وفي وقت سابق، أعربت الفنانة ماجى بو غصن عن حزنها الشديد لما حدث لبلادها نتيجة الانفجار الذى وقع فى العاصمة اللبنانية بيروت، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة "يا حرقة قلب كل حدا خسر شهيد يا حرقة قلب كل حدا فاقد عزيز وما عارف مصيرو ياحرقة قلب بيروت وكل لبنانى احترق قلبه وما بقا النا علاج خلص هيدا اغتيال جماعي حسبى الله ونعم والوكيل".

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، استقالته اليوم الإثنين.