شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس بوند يستعيد ذكريات ما وراء كواليس تصوير فيلم SKYFALL عام 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لجيمس بوند، على استعادة ذكرياتها مع تصوير فيلم SKYFALL، الذي عرض عام 2012، وظهر النجم دانيال كريج في الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية بموقع انستجرام، وهو من وراء الكواليس، بجوار كل من جودي دينش وروري كينير.

وعلى سياق متصل، استقرت الشركة المنتجة لسلسلة افلام جيمس بوند، عرض فيلمها المقبل No Time to Die فى 12 نوفمبر المقبل بالمملكة المتحدة و20 نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية حسبما اكد موقع فارايتي.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

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فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.