شكرا لقرائتكم خبر عن حوار حول مصير مؤلفة "توأم روحى" من الجنة والنار.. والكاتبة: ‏هقابل ربنا بأعمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط تعليقات كثيرة تهنئ السيناريست أمانى التونسى على قرب ‏طرح آخر أفلامها "توأم روحى"، كتب أحدهم تعليقًا حول جدوى ‏مهنة الكتابة وما مصير ممتهنيها من الجنة والنار، فكتب: ترى فى ‏حسابات وبموازين يوم الآخرة أيظل هذا نجاح وعمل يقابل به ‏الإنسان ربه؟ لترد عليه التونسى: اه هقابل ربنا بأعمالى.. وأنت ‏قابله بأعمالك يا عم الشيخ. ‏

طرح المنتج أحمد السبكى الإعلان الرسمى لفيلم "توأم روحى" ‏بطولة النجمين حسن الرداد وأمينة خليل، استعدادًا لطرحه 19 ‏أغسطس الحالى، ويظهر فى الإعلان الفنانة الراحلة رجاء الجداوى ‏إذ يعد آخر الأعمال التى صورتها قبل رحيلها.‏

الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم ‏حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى ‏التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد ‏فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم‎.‎

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وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى ‏موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد ‏المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، ‏من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير ‏وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.‏