شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب شرب البيرة.. سيلفستر ستالون بـ كرش (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات "ديلى ميل" النجم العالمى سيلفستر ستالون، وظهر ستالون بوزن زائد و"كرش" كبير، وأرجح الموقع الذى نشر الخبر ذلك إلى شرب سيلفستر البيرة، وظهر ستالون وهو يدخن السيجار ويمسك كتابًا للقراءة.
وكانت "ديلي ميل" رصدت رحلة ستالون مع زوجته جينيفر وذلك بعدما ظهرا معًا أثناء سيرهما على الشاطئ في مدينة ماليبو بعد فترة العزل واتباع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
ونجح أسطورة الأكشن سيلفستر ستالون فى خطف الأنظار إليه بصورة جديدة وظهر النجم العالمي صاحب الـ 74 عامًا وهو يمسك في يده الكمامة الطبية ويتوسط بناته أثناء خروجهما في نزهة عائلية، وكتب قائلاً: "في نزهة مع بناتي، أسقطنا الكمامة الطبية بسرعة لالتقاط الصورة"، مشددًا على ضرورة اتباع تعليمات السلامة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واحتفل أسطورة الأكشن في هوليوود منذ أسابيع قليلة بعيد ميلاده الـ 74.
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