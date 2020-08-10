شكرا لقرائتكم خبر عن البلوجر العالمية ريم الطايف تستعد للموسم الثانى من "على هوى ريموشكا" بفورمات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد البلوجر التونسية العالمية ريم الطايف، لتصوير الموسم الثانى من برنامجها الناجح "على هوى ريموشكا"، الشهر المقبل، حيث تجرى حاليا مفاوضات مع إدارة قناة المحور لعرضه عليها، وتستضيف "ريموشكا" من خلاله عددا من رموز ومشاهير المجتمع المصرى، للحديث عن مسيرتهم المهنية الناجحة، إذ يأخد البرنامج الاطار الاجتماعى غير التقليدى فى طريقة الطرح والأسئلة.

ويعد برنامج "على هوى ريموشكا" المشروع التلفزيونى الأول للبلوجر الشهيرة، وتظهر من خلاله بفورمات مختلفة ومتطورة، حيث تعتمد فى البرنامج على التصوير فى الأماكن المفتوحة، بعيدا عن الأستوديوهات المغلقة، وأيضا الإيقاع السريع وتقديم كم من المعلومات بشكل بسيط وجذاب، خصوصا وأن ريم تتمتع بقدر كبير من الموضوعية والتثقف والوعى، ما يمنح البرنامج ثقلا كبيرا.

ويأتى برنامج "على هوى ريموشكا" بعد نجاحات ريم الطايف فى مجال "الفاشون" كواحدة من أهم وأشهر الفاشون بلوجرز، إذ تعد سفيرة لأهم الملابس والإكسسوارات والماركات العالمية، وأول سيدة عربية تدخل السوق العالمية، وتعرض جميع ملابس وإكسسوارات الماركات العالمية فى المهرجانات، ومنها مهرجان كان الفرنسى، حيث حصلت على أقوى إطلالة فى مهرجان كان 2018 من جميع النقاد والسينمائيين والقائمين على المهرجان، وسبق وقدمت ريم الطايف الموسم الأول من البرنامج فى شهر رمضان الماضى على قناة "تونسنا" وحقق نجاحا كبيرا.

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كما تجهز ريم الطايف لمفاجأة كبيرة لجمهورها، حيث تحضر لبرنامج فنى مختلف، لتقديمه فى شهر رمضان المقبل، بشكل يومى، على قناة المحور، حيث تستضيف خلاله 30 شخصية فنية مؤثرة فى المجتمع، وذلك بعد الانتهاء من برنامجها "على هوى ريموشكا".























