شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وأحمد فهمى ومحمود البزاوى ينعون حفناوى: راح عند اللى أحن عليه من الدنيا كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان تامر حسني صديقه اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، حيث كتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الاثنين :"لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى مصطفى حفناوي وراح عند اللي أحن عليه من دنيا كلها".



تامر حسني

وأضاف تامر حسني :"ربنا يرحمك يا مصطفى على قد كل اللي دعولك من قلوبهم و على قد قلبك الطاهر الجميل و كل الشكر لكل اصحابك المحترمين المخلصين بجد نعمة الصحاب في الزمن دا ربنا يصبر أسرتك الكريمه يا حبيبي.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والفاتحة".

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من جانبه، غرد الفنان أحمد فهمي قائلا :" إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي في وفاة مصطفى حفناوي.. ربنا يصبر أهله.. أدعوله بالرحمة"، فيما كتب الفنان محمود البزاوي ناعيا :" صدقة جارية على روح مصطفي الحفناوي .. الله يرحمك ويغفر لك".

ورحل عن عالمنا البلوجر مصطفى حفناوي، وأعلن أصدقاؤه وفاته في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ، وبسبب تشخيص خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة، تاركاً شعبية ضخمة وحبا كبيرا من الكثيرين، الذين حولوا منصات السوشيال ميديا لحملات ضخمة للدعاء له.

وتجولت ”الخليج 365” في حساب البلوجر الراحل الذي ترك نصيبا كبيرا من الدعاء قبل وفاته، بالكثير من المنشورات التي تحتوي على الدعوات والآيات القرآنية والفيديوهات التي تحس على تشجيع مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكثير من منشورات الدعاء.