شكرا لقرائتكم خبر عن الصاحب الوفى رزق.. تامر حبيب الصديق المفضل لنجمات مصر .. صور ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقط السيناريست تامر حبيب صورا مع نجمات الوسط الفنى مع كل مناسبة أو حدث فنى، ما جعل العديد من المتابعين ورواد السوشيال ميديا يتساءلون عن قربه من صديقاته الفنانات، والمعروف عن تامر حبيب فى الوسط الفنى أنه مصدر ثقة واطمئنان لدى العديد من ‏النجمات ويتمتع حبيب بثقة عمياء لحفاظه على أسرارهن، فلا تخجل واحدة منهن ‏فى الكشف عن أدق أسرارها له دون قلق .‏

وتعرضت الفنانة أمينة خليل لانتقادات، بعد انتشار صورة لها مع السيناريست تامر ‏حبيب وخطيبها عمر طه خلال إجازتها فى الساحل الشمالى.

لم تكن أمينة خليل الوحيدة التى ظهرت فى صور مع تامر حبيب، فهناك العديد من ‏الصور لنجمات كبار التقطوا صورا فى مع السيناريست الكبير، أبرزهن يسرا ، منة شلبى، شيرين عبد الوهاب، شيرين رضا، إيمى سالم.‏

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وكان احتفل السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاد النجمة منة شلبي، حيث شارك ‏متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ‏مقطع فيديو تضمن عددا من الصور التى تجمع بينهما‎.‎

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وعلق تامر حبيب على الفيديو، قائلا :"كل سنة وانت طيبة وفُلة وجدعة وصاحبة ‏صاحبك يا حبيبتى وبنتى وأمى وأختى وسندى وضهرى وعزوتي، يا بنت زيزي، يا ‏صاحبي.. ربنا يفرح قلبك ويهنيكى ويسعدك ويعمل فيكى كل اللى أنا عايزه، بحبك ‏حب محدش قبلنا عرفه ولا صادفه". ‏