"ما يغلاش على اللي خلقه".. تامر حسين يعلق على وفاة مصطفى حفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الشاعر الغنائي تامر حسين، على توجيه رسالة ونصيحة للجمهور، بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وكتب حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "‏الله يرحمه ويغفرله، مكنتش أعرفه شخصياً، روحت زورته من يومين من جمال سيرته وُحب أصحابه اللي كانوا حواليه في المستشفى، ما يغلاش على اللي خلقه ".

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وتابع : "درس مهم للجميع للي فاكرها دايماله واللي بيغل واللي بيكره واللي طمعان، ما حدش ضامن عمره ما حدش باقيله غير سيرته، وربنا يرحمك يا مصطفى".

وأضاف :"أكيد إنت في مكان أجمل بإذن الله، ويصبر أهلك وحبايبك ويفوق أصحاب النفوس الضعيفة اللي متبتين في الدنيا وكنوزها ومتاعها المزيف.. وربنا يحسن ختامنا جميعا، وخالص التعازي لكل أصحاب مصطفى وأهله وحبايبه.. ربنا يصبركم على فراقه".

يذكر أن، اليوتيوبر مصطفي حفناوي، وافته المنية، اليوم الإثنين، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.