محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: سخر السيناريست تامر حبيب من عام 2020، واستعان بعدة مقاطع فيديو لمجموعة أفلام أبرزها "حب البنات"، "سهر الليالي"، "تيمور وشفيقة"، "عن العشق والهوا". وعلق"حبيب" على الفيديو قائلا :"2020 بإختصار، ربنا يستر من اللي جاي". السيناريست تامر حبيب قدم مؤخرًا مسلسل" لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة دينا الشربينى، أحمد داوود، محمود قابيل، أحمد صفوت، رجاء الجداوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حبيب يسخر من 2020 بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.