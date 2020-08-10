ماجي بوغصن عن لبنان: "رح نبقى هون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن عن حزنها الشديد، بعد الانفجار الذي وقع منذ أيام بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت "ماجي" صورة عبر حسابها بموقع تويتر، علقت عليها: "كلنا هيك، منشبه الصورة، موجوعين، نسوان ورجال، كبار وصغار".

وأضافت ماجي: "بيروت نفسا بتشبه اليوم هيدي الصورة، رغم كل الوجع، رح نرجع نعمّر الأمل والحياة فينا.. رح نعمّر البشر والحجر.. ورح نبقى هون.. لأن هالبلد إلنا نحنا.. مش لحدا تاني".

يذكر أن بيروت شهدت الثلاثاء الماضي انفجارًا ضخمًا، أدى إلى مقتل وإصابة المئات، كما دمر منازل بعض الفنانيين اللبنانيين.