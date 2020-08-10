فيديو .. أحمد فلوكس مهاجمًا بعض نجوم الفن : كنتوا فين .. كفاية متاجرة بحفناوي

هاجم الفنان أحمد فلوكس بعض نجوم الفن، بعد وفاة الإنفلونسر مصطفى حفناوي، وذلك من خلال فيديو مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وظهر "فلوكس" في الفيديو، يشيد بالنجم تامر حسني بعد زيارته لـ حفناوي في المستشفى التي كان يتلقى بها العلاج.

وقال: كنتم فين لما كان بيدور

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على مستشفى يتعالج فيها .. جايين دلوقتي تنعوه؟! وهاجم بعض أعضاء النقابة التابع لها مصطفى قائلاً: كيف تنعوه ومحدش فيكم ساعده يلاقي مستشفى.. ومكنش مصطفى لوحده وغيره زي الملحن أو موزع اللي توفاه الله منذ فترة.

وكان قد رحل عن عالمنا عصر اليوم، الإثنين، مصطفى حفناوي، المعروف كـ"إنفلونسر" وأحد الأشخاص الذين يحظون بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ، دخل على إثرها في غيبوبة.

يذكر أن، أخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر"، من بطولة النجم أحمد عز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، ومن إخراج شريف عرفة.