عبده دربال يستعد لـ عمل فنى ضخم يجمع مصر وتونس

يعود المخرج المتميز التونسى عبده دربال بفيلم "عذراء"، والذى يحتوى على قصه حقيقيه من المجتمع العربى، وكان إختيار المخرج لبعض الفنانين من الوجوه الشابه الجديدة، مما إكتسب إعجاب عدد كبير من الجمهور بداية من بوستر الفيلم.

كما يقوم الأن المخرج عبده دربال بتحضير عمل فنى ضخم بين مصر وتونس بعنوان "خط سير" ومازال يقوم

بالتفاوض مع بطله العمل التى ستكون مذيعه وإعلامية مصرية فى القريب العاجل.

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جدير بالذكر أن، عبد الحميد دربال الشهير ب"عبدو دربال" هو تونسي الجنسية ولد بتونس لأب تونسي و أم مصرية من صعيد مصر، درس بمعهد الفنون الجميلة شعبة السمع البصري، ثم

ذهب إلى فرنسا ليستكمل دراسته، درس الإخراج على يد المخرج العالمي جيمس كاميرون، وأثناء رحلته داخل اوربا حصل على عديد من الجوائز عن مجموعة الافلام الخاصة به، كما له الكثير من الاعمال في مجال الاعلانات هناك.

و قد جاء إلى القاهرة في 2018، لدراسة فنون السينما العربية و قد تتلمذ على يد المخرج الكبير دكتور علي بدرخان الذي يقوم بالاشراف على جميع اعمال دربال السينمائية داخل مصر و خارجها.