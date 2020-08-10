تامر حسني يقدم واجب العزاء في مصطفى حفناوي

قدم النجم الكبير تامر حسني واجب العزاء في الإنفلونسر مصطفى حفناوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح تامر حسني ناعيًا: لا حول ولا قوة الا بالله .. انا لله وانا اليه راجعون توفى الي رحمة الله تعالي مصطفى حفناوي وراح عند اللي أحن عليه من دنيا كلها.
وأضاف تامر حسني: ربنا يرحمك يا مصطفى على قد كل اللي دعولك من قلوبهم و على قد قلبك الطاهر الجميل و كل الشكر لكل اصحابك المحترمين المخلصين بجد نعمة الصحاب في الزمن دا ربنا
يذكر أن الإنفلونسر مصطفى حفناوي توفي عصر اليوم بعد إصابته بجلطة في المخ، وذلك بعد خلل مفاجئ في تدفق الدم للدماغ، لانسداد أوعية دموية أو تخثر للدم إثر تراكم الدهون.
وشيعت جنازة مصطفى حفناوي من منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وسط حضور عدد كبير من أهالي منطقته وجيرانه وأصدقائه، الذين حرصوا على تشييع جثمانه في جنازة مهيبة.
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