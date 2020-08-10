أحمد فلوكس يخوض أولى تجاربه الغنائية

يستعد الفنان أحمد فلوكس لخوض أولى تجاربه الغنائية، ومن المقرر أن يطرح أولى أغنياته قريبًا، والتي لم يتم تحديد اسمها حتى الآن.
وكان أحمد فلوكس قرر مؤخرا تجربة حظهفي عالم الغناء، لأول مرة في حياته الفنية.
الأغنية من كلمات د. وائل العبيدي وألحان إيهاب سمير وتوزيع أمير سمير.
ومن المنتظر أن يبدأ الفنان أحمد فلوكس خلال الأيام المقبلة تحضيرات مسلسله الجديد "سفينة نوح" الذي يقوم ببطولته بمشاركة الفنان الأردني منذر ريحانة ومن إنتاج شركته الخاصة.
كان أحمد فلوكس سافر في رحلة عمل إستغرقت شهراً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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