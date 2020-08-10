فيديو .. إلهام الفضالة تقدم مستندات الرسمية عن أجرها

نشرت الفنان إلهام الفضالة فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات، حيث قدمت من خلاله مستندات رسمية عن أجرها، والذي تقاضته عن بعض الأعمال الفنية. وصرحت إلهام الفضالة قائلة: ردًا على كل عيال قراية وكلن يعرفه خيه وإحنا بالكاري مادري ما كاري. Advertisements شاهد من هنا وكانت الفنان إلهام الفضالة تعاقدت مع ثلاث شركات تعاونت معهم وهم: عامر الصباح، المجموعة الفنية، ديتونا، موضحةً أنها قدمت مسلسلين مع عامر الصباح في 2016 وتقاضت عنهما 120 ألف دينار كويتي، كما كشفت عن أجرها في عمل مع المجموعة الفنية إذ تقاضت 90 ألف دينار كويتي، أما ديتونا فكان لها عمل واحد معهم مقابل 60 ألف دينار كويتي. ديتونا، موضحةً أنها قدمت مسلسلين مع عامر الصباح في 2016 وتقاضت عنهما 120 ألف دينار كويتي، كما كشفت عن أجرها في عمل مع المجموعة الفنية إذ تقاضت 90 ألف دينار كويتي، أما ديتونا فكان لها عمل واحد معهم مقابل 60 ألف دينار كويتي.

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