على طريقة الفيديو كليب.. أحمد حسن يستعد لطرح الاحتياج

يستعد المطرب أحمد حسن لطرح ثأنى أغانى المينى ألبوم الجديد والتى تحمل اسم "الاحتياج، وذلك على جميع المنصات الإلكترونية، موقع أنغامى، موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
طرحها على طريقة الفيديو كليب، و سيكون الكليب عبارة عن قصة فى صورة فيلم قصير.
أغنية "الاحتياج" من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، ألحان أحمد على، توزيع شادى ديفيد، ومن المقرر أن يتم
وقال "حسن" في تصريحات صحفية، إنه يتمنى أن تحقق الأغنية نجاحًا جماهيريًا عقب طرحها، خلال الأيام المقبلة، متمنيًاأن تكون الأغنية علامة في مسيرته ومشواره الفني.
وكان قد طرح مؤخرا المطرب أحمد حسن إولى أغانى المينى ألبوم على طريقة الفيديو كليب، والتى تحمل أسم إبدء يومك وقد حققت نجاحا كبيرا، وهى من كلمات أحمد حسن، ألحان أحمد على، توزيع أحمد على وشادى ديفيد، جيتارات أندروا ماهر، تصوير محمد أبو الحسن وأخراج أحمد حسن.
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