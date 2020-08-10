صور .. جمال العدل أفضل منتج في رمضان 2020

حصد المنتج جمال العدل جائزة أفضل شركة انتاج في رمضان 2020 عن مسلسلي "خيانة عهد»" و "بـ 100 وش" وفقاً لمرصد إعلاميين الفن المصريEAMA برئاسة الاعلامي محمد بدر، ومشاركة اكثر من 25 الف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اعرب المنتج جمال العدل عن سعادته بهذه الجائزة ووجه الشكر لكل العاملين في شركة العدل جروب مالتي ميديا على ما بذلوه من جهد لإخراج اعمال الشركة هذا العام على نحو ممتاز رغم انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقد صرح العدل: ان أي شركة انتاج استطاعت ان تنتهي من تصوير مسلسل لها في ظل هذه الظروف الصعبة جدا واتباعها للإجراءات الاحترازية، يعتبر انجاز عظيم لها، والحمد لله انتاجات الشركة هذا العام حققت النجاح المطلوب سواء مسلسل خيانة عهد للنجمة يسرا او مسلسل بـ 100 وش للنجمة نيللي كريم، ورد الفعل تجاههما كان رائعا.

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وعن استمرار التعاون على مدار سنوات بين

العدل جروب والنجمتين يسرا ونيللي قال: تكرار النجاح وجسر الثقة الذي بُني بين الشركة وبطلاتها هو السبب في هذه الاستمرارية فمثلا التعاون مع "يسرا" مر عليه ما يزيد عن 20 سنة، ونتعاون مع "نيللي" منذ ست سنوات، مما اثمر عن نجاحات كثيرة وتجارب تم الاستفادة من سلبياتها ونعظم اكثر من ايجابياتها ويزيد ذلك الثقة المتبادلة فيما بيننا.

وفيما يتعلق بالرجوع للإنتاج السينمائي ذكر العدل: بالفعل ظروف السوق باعدت بين الشركة وبين السينما السنوات الماضية ولكننا بصدد التجهيز لفيلمين جديدين بالاشتراك مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهما: فيلم "ادريانو" للنجم احمد السقا وهو عن شخصيته الدرامية السابقة التي جسدها في فيلم "همام في امستردام"، بالإضافة الى فيلم بعنوان "ليلة الحنة" من تأليف واخراج هالة خليل

ويجري حاليا اختيار فريق العمل ليبدأ تصويره نهاية العام.

وأوضح العدل: ان فيلم "بطل عادي" للنجم محمد رمضان تم ارجاؤه بسبب ظروف "رمضان" حينها ودخوله الجيش وارتباطه بتصوير اكثر من مسلسل لكن مازال المشروع قائم. وعلى جانب اخر اكد جمال العدل على انتهائه من تصوير مسرحية "كوكو شانيل" وهي اول العروض المسرحية التي ستعود بها النجمة الاستعراضية شريهان الي جمهورها بعد فترة غياب طويلة، ولكن التأخير في عرضها مرتبط بالقناة التلفزيونية التي كان سيتم التعاقد معها ولم يحدث، مما ادى الى وقف تصوير باقي العروض المعدة لهذا المشروع المسرحي الكبير، وحاليا يفكر في مسارين: اما البيع المباشر لإحدى القنوات او المنصات الالكترونية، والمسار الاخر هو العرض المباشر للجمهور لموسم ثم بيعها تلفزيونيا والتحضير للمسرحية الثانية العام المقبل.

وعن جديد العدل جروب لرمضان 2021 كشف المنتج جمال العدل عن تأجيل مسلسل "حتى لا يطير الدخان" للنجم مصطفى شعبان نظرا لتعاقده على عمل اخر مع قناة ام بي سي، ولكن الشركة ستخوض المنافسة العام القادم ايضا مع النجمتين يسرا ونيللي بمسلسلين جديدين يتمنى ان ينالا اعجاب الناس والنقاد كما حدث في رمضان الماضي.

