فيديو .. حفل زفاف محمد عساف وريم عودة

فاجأ الفنان محمد عسّاف، نجم آراب أيدول، جمهوره ومحبيه بزفافه على ريم عودة، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بإحدى الصالات بمدينة دبي، وأقتصر حفل الزفاف على الأهل والأقارب وبعض الأصدقاء المقربين. ونشرت ريم عودة فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فديو لحفل زفافها على الفنان محمد عساف، وأعربت عن فرحتها قائلة: الحمد لله زوجة محمد عساف. وأعربت عن فرحتها قائلة: الحمد لله زوجة محمد عساف. ومن ناحيتها أعلن الفنان والمنتج قاسم النجار، عن زواج محمد عساف، وذلك من خلال صورة جمعتهما Advertisements عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث هنأه على زواجه قائلًا: وأخيرًا خبر حلو بالـ 2020، أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه، بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة. عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث هنأه على زواجه قائلًا: وأخيرًا خبر حلو بالـ 2020، أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه، بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة. ومع إعلان الزواج، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو، من حفل الزفاف الذي قيل بحسب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه أقيم في دبي، ورغم أن كل هذه الضجة لم يعلن الفنان محمد عساف رسميًا خبر زواجه حتى الآن.

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