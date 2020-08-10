بعد وفاتها .. معلومات عن الإعلامية رنيا أبو زيد

توفيت الإعلامية رانيا أبو زيد، عن عمر يناهز الـ 46 عامًا إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، حيث نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات والتي لفظت بها أنفاسها الأخيرة.
وكانت رانيا شعرت ببعض التعب والإرهاق، اعتذرتبعده عن حضور الفقرة الخاصة بها في إذاعة الأغانى داخل ماسبيرو، ليتفاجأ زملاؤها بخبر وفاتها إثر تعرضها لأزمة قلبية.
يذكر أن الإعلامية رنيا ولدت بمحافظة القاهرة، وهي شقيقة الإعلامية سميحة أبو زيد، والتي توفيتمنذ عامان بعد صراع مع مرض السرطان.
وتخرجت رانيا من كلي اللغة والإعلام قسم الإعلام والصحافة، ثم بدأت عملها كمراسلة صحفية، قبل أن تتجه إلى تقديم البرامج، حيث عملت في ماسبيرو.
وقدمت الإعلامية رانيا أبو زيد عددًا من البرامج الناجحة بإذاعة الأغاني، منها صوت مصر، وأيامنا الحلوة، وغيرها من البرامج التي لاقت رواجًا كبيرًا بين السادة المشاهدين.
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