تراند اليوم : شوف سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث ظهور

شاركت مساء أمس الأحد الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت ياسمين صبري فى الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون فضفاض باللون المستردة و نسقت معه بلوزة ستان ذا أكمام طويلة باللون الكحلي الذى لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لفتت ياسمين صبري الأنظار فى الصور بمجموعة من المجوهرات القيمة و الفخامة، حيث ارتدت ساعة يد أنيقة من دار الأزياء العالمية Cartier، وتميزت ساعة ياسمين صبري بإطار من الماس وتاج مرصع بالألماس، وقد بلغ سعرها 23800 دولار أمريكي أى ما يقرب من 380 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.