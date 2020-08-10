موعد جديد لتصوير فيلم "دي كابريو وسكورسيزي"

حليمة الشرباصي - حليمة الشرباصيالإثنين 2020/8/10 09:37 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المخرج مارتن سكورسيزي، بدء تصوير فيلمه القادم مع النجم ليوناردو دي كابريو Killers of the Flower Moon "كيلارز أوف ذا فلاور مون" فبراير/شباط عام 2021.
كان من المفترض بدء تصوير فيلم الدراما شهر مارس /أذار الماضي في ولاية اوكلاهوما، قبل أن يضطر صناعه لتأجيل بسبب جائحة كورونا.
وفقًا لموقع "جيم سبوت" الأمريكي، سوف يمتد تصوير الفيلم إلى 16 أسبوعًا، ومن المتوقع أن يخلق فرص عمل للسكان المحليين في الولاية، خلال فترة التصوير.
وذكر صناع الفيلم في بيان رسمي، أن شغلهم الشاغل حاليًا هو ضمان سلامة المشاركين في الفيلم، وبالتالي قرروا تأجيل التصوير لحين التأكد من سلامة مواقع التصوير من فيروس كورونا.
فيلم "كيلارز أوف ذا فلاور مون" مأخوذ عن رواية واقعية للكاتب ديفيد جران، تحمل نفس الاسم.
ويشارك في بطولة الفيلم روبرت دي نيرو، الذي سبق وعمل مع سكورسيزي في أكثر من 10 أفلام، وليوناردو دي كابريو، ومن المتوقع أن تصل ميزانية الفيلم إلى 200 مليون دولار، على أن يتم طرحه إلكترونيًا على شبكة البث "آبل تي في".
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