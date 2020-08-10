حكم برنامج "أمريكا جوت تالنت" ينجو من الشلل

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالإثنين 2020/8/10 08:18 م بتوقيت أبوظبي
نشر مقدم البرامج البريطاني والمنتج التلفزيوني "سايمون كاول" عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع" تويتر"، يكشف فيها تماثله للشفاء من إصابة عموده الفقري.
وأجرى "كاول" عملية في نخاعه الشوكي، بعد سقوطه من على دراجته الكهربائية خلال تنزهه على شاطئ ماليبو، بالقرب من قصره يوم السبت الماضي.
ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، تحدث كاول (60 عامًا) عن الحادث المؤسف الذي تعرض له، مع متابعيه الذين يتجاوز عددهم 11 مليون شخص.
وشكر "كاول" معجبيه على رسائل دعمهم وتعاطفهم معهم خلال فترة مكوثه في المستشفى، كما نصحهم بقراءة كتيب التعليمات قبل ركوب أي دراجة كهربائية لأول مرة.
وتسبب الحادث في كسر ظهر "كاول"، وكاد أن يصيبه بشلل، لولا قيامه بعملية جراحية استمرت 6 ساعات متواصلة.
وعبر "كاول" عن امتنانه للطاقم الطبي المشرف على علاجه، وتوجه لهم بالشكر أيضًا، وقال في تغريداته أنهم من ألطف الشخصيات التي قابلها في حياته.
وترك كاول كرسيه في لجنة تحكيم برنامج America's Got Talent "أمريكا جوت تالنت" شاغرًا لحين تماثله للشفاء، إلا أنه لم يفصح بعد عن موعد عودته للبرنامج.
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