الجيش الليبي: استهدفنا قاربا انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه 20 إرهابيا من مليشيات السراج المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/8/10 09:06 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، استهداف قارب انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه إرهابيون تابعون لمليشيات السراج.
وقال بيان صادر عن الجيش: "استهدف الجيش الوطني الليبي قاربا بعد خرقه المنطقة العسكرية المحظورة ليلة الأحد الموافق 9 أغسطس 2020 وكان على متنه حوالي عشرين عنصرًا إرهابيا تابعين لمليشيات السراج مختلفة الجنسيات".
وأضاف البيان: "هذا وجاء استهداف القارب عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، بعد ذلك تم استهدافه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة، ليتبعها إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متن القارب ولم نصل إلى أي نتائج إيجابية حتى الآن".
ولفت البيان إلى أن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة رأس لانوف.
وأوضح أن مصادر ذكرت أن حكومة الوفاق أعلنت عن تسجيل من كان على القارب كمطلوبين عقب فرارهم باتجاه شرق البلاد على متن قارب قاموا بسرقته.
يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي كان قد حذر في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.
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