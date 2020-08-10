سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020.. تراجع عام للجنيه

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مع ثبات سعر الدولار على شاشة بنك السودان المركزي مسجلا 55 جنيها سودانيا للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة من صباح الإثنين بالسوق (السوداء)، نحو 149 جنيها مقابل 147 أمس.

وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، وضعت ترتيبات تتعلق بتحقيق ولاية الوزارة على المال العام، ترقباً لقرار حكومي بإحالة تبعية جميع الشركات والهيئات العامة للمالية، ونوهت إلى أنها من أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تصب في استقرار الاقتصاد السوداني.

سعر اليورو والإسترليني

كما ارتفع سعر اليورو الأوروبي في تعاملات الإثنين بسوق الصرف السودانية الموازية بواقع جنيهين مسجلا 163 جنيها مقابل 161 جنيها أمس، فيما جاء السعر الرسمي بالبنك المركزي عند مستوى 65.30 جنيه للشراء، و65.63 جنيه للبيع.

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وزاد سعر الجنيه الإسترليني في سوق الصرف السودانية السوداء، محققا 182 جنيها مقابل 181 جنيها أمس، ورسميا 72.22 جنيه للشراء و72.58 جنيه للبيع في السوق الرسمية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وقفز سعر الريال السعودي أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازية مسجلا 41 جنيها مقابل أمس 37.30، فيما سجل على شاشات بنك السودان المركزي مستوى 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع.

كما قفز سعر الدرهم الإماراتي مسجلا 43 جنيها مقابل 37.80 أمس، ورسميا سجل 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند سعر 451.25 جنيه للشراء، و454.54 جنيه للبيع، فيما جاء سعره الرسمي عند مستوى 178.97 جنيه للشراء، و179.87 جنيه للبيع.

