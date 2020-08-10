راغب علامة: لهذا سقطت حكومة حسان دياب

علّق السوبرستار راغب علامة على أعلان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته اليوم الاثنين.

وقال “علامة” في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “حكومة حسان دياب كان ينقصها القوة والحزم لهذا سقطت من لحظة قبول دياب بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف لا حل في لبنان الا انتخابات نيابية مبكرة على قانون لبنان دائرة واحدة،وهذا ما لن يحصل بوجود زعامات طائفية لا وطنية! الله بيعلم لوين رايح البلد! اللهم نستودعك لبنان الجريح وشعبه”.

وكان انفجار 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم بمخزن في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس قد أسفر عن استشهاد 163 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6000 بجروح ودمر قطاعات من المدينة الساحلية.