نادين ن. نجيم تتخذ هذا القرار بعد إصابتها بإنفجار بيروت

قررت الممثلة نادين نسيب نجيم الهجرة من لبنان بعد اصابتها بإنفجار مرفأ بيروت.

وغردت نادين عبر حسابها على تويتر: “منذ هذه اللحظة من المستشفى اخذت القرار: سأترك البلد وأعيش بأمان ببلد آخر يحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحن منرجع على وطننا غير هيك ما له لزوم الحكي وشكراً”.

وكانت نادين قد خضعت لعملية جراحية ثانية في الساعات الماضية في أنفها بعد تعرضه لكسور جراء الاصابة التي تعرضت لها عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أدى الى وقوع أكثر من 150 شهيدًا وأكثر من 5000 جريحًا والعديد من المفقودين حتى اللحظة.