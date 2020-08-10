أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

Aug 10, 2020 أعلن الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس اليوم الاثنين إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا. وغرّد بانديراس عبر حسابه على تويتر قائلاً: ”أود أن أضيف أنني بخير نسبيا، أنا فقط أشعر بإرهاق أكثر من المعتاد وأثق أنني سأتعافى في أقرب وقت ممكن”.







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