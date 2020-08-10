محمد عساف يتزوج بفتاة من خارج الوسط الفني.. وهنا مقاطع من زفافه (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وهو الأمر الذي شكّل مفاجأة لجمهوره في أنحاء الوطن العربي بعد تداول مقاطع فيديو على نطاق واسع من الحفل الذي أقيم في محل إقامته بدبي وسط حضور اقتصر على المقربين.

ويرجع إعلان زواج محمد عساف رسميًا إلى مواطنه المطرب والملحن قاسم النجار، الذي نشر صورة جمعته بالنجم الفلسطيني من خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مهنئًا إياه بالزواج وأعرب عن فرحته بوجود مناسبة جيدة في عام 2020.

وكتب قاسم النجار في تعليقه قائلًا: "وأخيرًا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت حفل الزفاف الذي قيل إنه أقيم في سرية تامة في الأول من أغسطس الجاري، ولم يعلن محمد عساف عن الزواج وقتها لرغبته في الحفاظ على خصوصيته.

ومن قوة المفاجأة كون الجمهور كان ينتظر هكذا خبر بدأ البحث عن اسم العروس التي حظيت بالنجم الفلسطيني وقيل بحسب مواقع محلية في فلسطين إنها فتاة فلسطينية أيضًا وتُدعى ريم عودة.

وأشارت المعلومات في شأن هذا الزواج إلى أن محمد عساف استغل فترة إقامة والده ووالدته معه في دبي خلال الفترة الماضية في ظل عدم استطاعتهما العودة إلى فلسطين بسبب فيروس كورونا ومنع الطيران بين الدول، وأقام حفل الزفاف بحضورهما بعدما هدأت الأوضاع بشأن إصابات كورونا في الإمارات، بينما اقتصر الحفل على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.

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وأوضحت المعلومات أن محمد عساف قرر استمرار إقامته في دبي بعد الزواج أيضًا نظرًا لطبيعة عمله وحفلاته التي تتطلب حرية في السفر، بينما ضجّت مواقع التواصل بالعديد من كلمات التهاني والتبريكات للفنان الفلسطيني الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في دول الوطن العربي.

وكان آخر ظهور للفنان محمد عساف على جمهوره يوم 18 يوليو الماضي حيث أطل في بث مباشر عبر منصة "إنستغرام" وبدأ البث بالتحية متمنيا الصحة والعافية لكافة متابعيه في ظل جائحة كورونا، والإشادة بما يقوم به الفريق والكادر الطبي من جهد وحرص في الوقت الراهن.

وأجاب عساف خلال البث عن بعض تساؤلات المتابعين وتكلم عن بعض القضايا التي لاحظها في الفترة الأخيرة عنه، ومنها ما تداولته مجموعة من الأخبار عن رفضه الظهور الإعلامي، حيث نفى هذا الأمر معتبراً أنها شائعة، معلقاً أن قراره هذا ناتج عن الوضع الصحي الراهن وليس لأي سبب آخر.

وعن إجابته حول سؤال أحد المتابعين عن رأيه بقيام تطبيق خرائط غوغل بإزالة فلسطين عن الخريطة، قال عساف إنهم أولاد هذا البلد وهذه الأرض مع عدم اكتراثه لأي تصرف نابع من المسؤولين عن التطبيق.

كما أشار إلى أن القطاع الفني تأثر جداً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وأنه برفقة الفنانين غير قادرين على إصدار الأعمال حالياً، لأنه حسب ما أورد هناك أولوية لصحة وسلامة الأهل والأحبة جميعاً وهي أسمى من القيام بأعمال فنية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عساف كانت أغنية "دلع دلعونا" وهي من ألحان رزق الجوجو ومن إنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز والتي حققت إلى الآن حوالي مليونين ونصف المليون مشاهدة عبر اليوتيوب.