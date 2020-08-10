أمل حجازي: نريد الإطاحة برؤوس الأفاعي

"الخليج 365" من بيروت: علقت الفنانة اللبانية أمل حجازي على حالة الاستقطاب الطائفي في لبنان بتغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، قالت فيها: "بتعرفوا ليش لبنان وصل لهون لان انتو وعم تنتخبوا بتحطو الليستا حتى بلا ما تقروا الاسماء يلي فيها".
وانتقدت النظام السياسي في بلدها قائلة: "استقالوا ايه .. وبعدين، بجيبو غيرون متل العادة، بدنا كبرائهم الذين علموهم الفساد بدنا يلي من سنين طويلة قاعدين على قلبنا وعم ينهشو بلحمنا !!الصغار ما بهموني بدي رؤوس الافاعي".
قاصدة بذلك رؤساء الأحزاب في لبنان، رافضة لدعوات الإستقالة لنها لن تغير شيئاً من الواقع، فسيلد النظام القائم حكومة وبرلمانا شبيهين بما سبق.
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