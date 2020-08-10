شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سنوات على الانفصال.. هل أوقف انجلينا جولى وبراد بيت إجراءات الطلاق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شائعات الطلاق لم تنته حول الثنائي الأشهر انجلينا جولي وبراد بيت، حيث انتشرت شائعة مؤخرا تزعم إن علاقة بيت وجولي في حالة أفضل ويمكن أن يتراجعا عن الطلاق، ونشرت صحيفة أسترالية أن بيت وجولي قد أجلا "الطلاق"، تقول صحيفة التابلويد أنه في الوقت الذي طلعت فيه إجراءات الطلاق بسبب جائحة كورونا حقق الثنائي تقدمًا هائلاً في علاقتهما، ووجدوا طريقهم إلى بعضهم البعض بعدما قررا وضع العائلة أولاً.

ولكن العديد من المواقع الشهيرة مثل People و Entertainment Tonight ، أكدت أن براد بيت اصبح أبا أفضل بعد التواصل مع انجلينا من أجل الأبناء ولم يذكرو أن ذلك التوصل قد يوقف الطلاق.

وكانت مجلة Life & Style قد نشرت أن جولي تستغل فرصة ذهاب أبنائها إلي منزل والدهم للتجسس علي بيته حسب ما نشرت المجلة علي لسان مصد مجهول مقرب من النجمة .

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وأشار المصدر الذي لم تذكر المجلة اسمه إلى أن انجلينا تفعل ما تفعله الكثير من الزوجات السابقين عندما يبدأ أطفالهم في قضاء ليلة عند ولدهم فيقدمون لوالدتهم تقريرًا عما يحدث في منزل الأب خاصة إذا كان هناك امرأة أخرى في المنزل.