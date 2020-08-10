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شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تكشف عن كواليس جلسة تصويرها الأخيرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية سيلين ديون، عن كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها أمس، والتي ظهرت فيها بشكل مختلف عن صورها السابقة، حيث ارتدت ملابس اشبه بالآلات وكأنها تنتمي لكوكب آخر، ونشرت ديون، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام مقطع فيديو لها من وراء الكواليس والذي ظهر فيه تحضيراتها للجلسة التي خطف انظار معجبيها وعشاقها من مختلف انحاء العالم.
وسرعان ما حصدت جلسة التصوير التي نشرتها ديون، على اعجاب عدد كبير من متابعيها وعشاقها بعد ظهورها المختلف والجريء بعد اختفاء لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت انضمت النجمة سيلين ديون شهر أبريل الماضى، بالإضافة إلى مواطنها النجم جاستن بيبر ومارجريت أتوود، إلى مجموعة مشاهير كنديين فى حدث إذاعى عبر الإنترنت تحت عنوان "أقوى معا"، لتكريم العاملين بمجال الرعاية الصحية الذين يكافحون وباء كورونا (كوفيد-19)، وجمع الأموال لبنوك الغذاء.
وأشادت ديون في مقطع مصور من مطبخها بالعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين الذين يقدمون الخدمات الأساسية رغم خطر الإصابة بكوفيد 19، وكانت رسالتها إلى مواطنيها "حافظوا على صحتكم وإيجابيتكم قدر الإمكان".
كما قدمت مع كل من ليدي جاجا وأندريا بوتشيلى والموسيقار لانغ لانغ، وجون لجند، حفل One World عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كل فى منزله، وذلك للتأكيد على أن العالم مجتمع لمحاربة فيروس كورونا.
ونشرت سيلين ديون صورة وعلقت عليها قائلة: "تشرفت بالأداء مع أصدقائى اندريا بوتشيلى، وليدى جاجا، والموسيقار لانغ لانغ، وجون لجند.. شكراً لكم من أعماق قلبى، للعاملين الأبطال في الرعاية الصحية.. وجميع أولئك الذين يقدمون تضحيات لا تصدق للحفاظ على سلامتنا. كن قويا واعتن بنفسك".
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