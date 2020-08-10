شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تكشف عن كواليس جلسة تصويرها الأخيرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية سيلين ديون، عن كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها أمس، والتي ظهرت فيها بشكل مختلف عن صورها السابقة، حيث ارتدت ملابس اشبه بالآلات وكأنها تنتمي لكوكب آخر، ونشرت ديون، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام مقطع فيديو لها من وراء الكواليس والذي ظهر فيه تحضيراتها للجلسة التي خطف انظار معجبيها وعشاقها من مختلف انحاء العالم.

وسرعان ما حصدت جلسة التصوير التي نشرتها ديون، على اعجاب عدد كبير من متابعيها وعشاقها بعد ظهورها المختلف والجريء بعد اختفاء لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكانت انضمت النجمة سيلين ديون شهر أبريل الماضى، بالإضافة إلى مواطنها النجم جاستن بيبر ومارجريت أتوود، إلى مجموعة مشاهير كنديين فى حدث إذاعى عبر الإنترنت تحت عنوان "أقوى معا"، لتكريم العاملين بمجال الرعاية الصحية الذين يكافحون وباء كورونا (كوفيد-19)، وجمع الأموال لبنوك الغذاء.

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