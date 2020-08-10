شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: محمود ياسين بخير وزى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ما تردد عن شائعة وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، معلقا فى تصريحاته لـ"الخليج 365" : "هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، والفنان زى الفل وبخير وكفاية شائعات".

وكانت النجمة الكبيرة شهيرة، قد قالت فى تصريحات سابقة، إن زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لا يستطيع حاليا المشاركة فى أى عمل فنى، خاصة أن معظم صناع الأعمال الفنية حاليا يصورون ما يقرب من 18 ساعة يوميا وأكثر، معلقة: "هذا لم يكن يحدث أيام جيلنا وكنا بنصور 8 ساعات فقط".

وكشفت الفنانة القديرة شهيرة عن الحالة الصحية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين، قائلة إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة و"زى الفل كمان"، على حد وصفها، و"نشكر ربنا على كل حال"، مضيفة: "الحمد لله أن حالته ثابتة على كدة، وما ينشر عن تدهور صحته ما هى إلا شائعات لا أساس لها من الصحة".

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وقدم الفنان محمود ياسين للدراما والسينما العديد من الأعمال الفنية الباقية، أشهرها الرصاصة لاتزال فى جيبى، والجزيرة الجزء الأول وغيرها من عشرات الأعمال.

يذكر أن آخر عمل لمحمود ياسين كان فيلم "جدو حبيبى"، الذى شارك فى بطولته مع أحمد فهمى وبشرى ولبنى عبد العزيز، وتم عرضه عام 2012.

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومى قبلها بعام.