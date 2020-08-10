شكرا لقرائتكم خبر عن فيدييو.. عصام شعبان عبد الرحيم يطرح أغنية "كلنا هنروح الانتخابات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب عصام نجل شعبان عبد الرحيم على صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أغنية تحث المواطنين على النزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وتحمل اسم "كلنا هنروح الانتخابات"، وتقول مطلع الاغنية" ياجيرانى يااهلى يااصحابى، يالا ياحضرات عشان مصر كلنا هنروح الانتخابات، ماتقولش انا مش فاضى ولا مشغول ولا مش قادر مصر لماتنادى لازم ننهض ونقولها حاضر يالا ياأمين روح قول لياسين، روح هات اسلام" .

Advertisements

أغنية "كلنا هنروح الانتخابات" من كلمات خالد سعيد وألحان سيد شعبان عبدالرحيم .

ومن المتوقع أن تنطلق غدا الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، عمليه الاقتراع بالنسبة للمصريين فى الداخل بأول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية عام 2019 والتى أعادت نظام الغرفتين إلى الحياة النيابية.

وتجرى الانتخابات فى ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020 والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويقضى بأن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.