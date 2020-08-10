شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم مرتفع من النقاد والمشاهدين للموسم الثانى من The Umbrella Academy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الموسم الثانى من مسلسل The Umbrella Academy، على تقييم وصل إلى 90% من قبل 73 ناقد على موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحه يوم 31 يوليو الماضى على منصة نيتفلكس، بالإضافة إلى تقييم 90% من قبل 762 مشاهد على نفس الموقع، المسلسل طرح منه 10 حلقات للموسم الثانى كـ دفعة واحدة على المنصة.

واستنادًا إلى روايات Dark Horse Comics المصورة، تركز الدراما الخارقة على مجموعة غير عادية من الأشخاص الذين اختارهم السير ريجينالد هارجريفز (كولم فيوري) وتدربوا على إنقاذ العالم في مدرسته، أكاديمية المظلة، الآن وقد كبروا جميعًا، واجتمعوا مجددًا لحل اللغز وراء وفاة السير ريجينالد وتفادي نهاية العالم.

ويقوم ببطولة مسلسل The Umbrella Academy إلين بيدج وتوم هوبر وروبرت شيهان وإيمي رافر لامبمان وديفيد كاستانيدا وإيدان جالاجر وماري جيه بليج وكاميرون بريتون وآدم جودلي وجون ماجارو وآشلي مايدكوي وكيت والش وإيثان هوانج وأوردان كلير روبنز.

بالإضافة إلى ذلك تنضم الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.

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كما حصل الموسم الثالث والأخير من المسلسل الألماني الأشهر Dark، على تقييم مرتفع على موقع Rotten Tomatoes، وذلك من قبل النقاد والمشاهدين على حد سواء، حيث على حصل على 95% و 96% على التوالي، العمل الذى طرح على منصة نيتفلكس يوم 27 يونيو الماضى، واحتوى على 8 حلقات، طرحت دفعة واحدة على المنصة.

ووصل مسلسل Dark إلى خاتمته التي تتخطى حواجز الزمان والمكان، وذلك مع وصول جوناس إلى العالم الجديد، حيث يحاول أن يفهم الدور الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، بينما الآخرين الذين تركهم في العالم الآخر يبحثون عن وسيلة لكسر الدائرة المتكررة التي لا تقوم بتغيير الزمان فحسب لكن المكان أيضاً، وفى منتصف كل ذلك تقع قصة حب تراجيدية ذات أبعاد ملحمية.