شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. تشييع جثمان اليوتيوبر مصطفى حفناوى من الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت منذ قليل، جنازة اليوتيوبر مصطفى حفناوى من منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وسط حضور عدد كبير من أهالي منطقته وجيرانه وأصدقائه، الذين حرصوا على تشييع جثمانه في جنازة مهيبة.وكان أعلن المدون محمود عبد المنعم، وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بعد صراع تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة ، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات.