شكرا لقرائتكم خبر عن هروح فرحى امتى.. فيديو مؤثر لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مؤثر قديم لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، أشعل منصات السوشيال ميديا، خاصة أنه كان يتساءل عن موعد زفافه، قائلا :"وبعدين هفضل لامته بروح أفراح هروح فرحي امتى.. امبارح كنت في فرح والنهاردة الصبح كنت في فرح وبالليل رايح فرح.. فرحي امتى هروحه". فيما علق العديد من رواد السوشيال ميديا على مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، قائلين :"فرحك في الجنة".

ورحل عن عالمنا البلوجر مصطفى حفناوى، وأعلن أصدقاؤه وفاته فى المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ، وبسبب تشخيص خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة، تاركاً شعبية ضخمة وحبا كبيرا من الكثيرين، الذين حولوا منصات السوشيال ميديا لحملات ضخمة للدعاء له.



مصطفى حفناوي (1)

وتجولت ”الخليج 365” في حساب البلوجر الراحل الذي ترك نصيبا كبيرا من الدعاء قبل وفاته، بالكثير من المنشورات التي تحتوي على الدعاء والآيات القرآنية والفيديوهات التي تحس على تشجيع مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكثير من منشورات الدعاء.



مصطفى حفناوي (2)

وكان من ضمن المنشورات التي كتبها حفناوي قبل وفاته، بوست قال فيه "الحمد لله على ما رزقت، والحمد لله على ما لم أرزق، فكان كلاهما خيراً وكان الله أعلم"، وكتب ايضاً "الدعوة الأولى والأخيرة، اللهم حسن الخاتمة"، والتي نال عليها عددا كبيرا من المشاركات والدعوات بعد إعلان وفاته بلحظات.

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مصطفى حفناوي (3)

ومن أكثر المنشورات التي لقيت مشاركات ضخمة من قبل متابعين حفناوي، هو بوست له قائلاً "اقروا الفاتحة بنيه انها لكل ميت معندوش حد يدعيله او يفتكروا كصدقة"، بينما حرص في مشاركة مقطع فيديو خلال الفترة الأخيرة لاحد المصابين بفيروس كورونا وهو يدعو للكثيرين بصوت جميل وكتب قائلاً "الله".



مصطفى حفناوي







