شكرا لقرائتكم خبر عن الجدل والاحتجاجات حول ظهور كيلى جينر بكليب WAP طلعت مفيدة للعمل. .اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال كليب WAP للنجمة العالمية كاردي بي الذي تعاونت فيه مع نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون يحقق نسب مشاهدة عالية علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، ربما يرجع ذلك بسبب الجدل المثار حول ظهور كيلي جينر بالكليب و هو ما تمت مواجهته بموجه غضب ورفض كبيرة ، فكان للبعض الفضول لمشاهدة العمل وظهور جينر المنتقد .

وقد استطاع كليب WAP أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة على "يوتيوب" تخطت الـ59 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط .

يذكر أن حالة من العضب انتابت محبى ومعجبى النجمتين كاردي بي و ميجان ذا ستاليون والسبب حقا غريب و غير متوقع، و هو ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة و امبراطورة مستحضرات التجميل كيلي جينر بكليب نجمتي الراب الأخير و الذي حمل عنوان " WAP " الذي تم إطلاقه مؤخرا، وهو من إخراج كولين تيلي وقد ظهر تصوير احداث الكليب في قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما في ذلك نورماني وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبي روز يتجولون في عدد من قاعاته.

فبعد مرور دقيقة و 45 ثانية من الكليب تظهر كيلي جينر مرتدية ثوبا ذى تصميم مثير " leopard print "، و جاءت فكرة الاعتراض علي وجود جينر لعدة أسباب و أبرزها أنها تحاول السطو على ثقافة السود، كما تعرضت لانتقادات عديدة بسبب ذهابها إلى النوادي و قضاء السهرات خلال فترة انتشار الاحتجاجات بشتي ارجاء الولايات المتحدة الامريكية بعد مقتل جورج فلويد ذى الأصول الافريقية على يد أحد ضباط الشرطة، لذا فإن ظهورها في الفيديو أثار موجة من الغضب وهو ما أكده موقع "إنسايدر" ، كما ظهرت عدد كبير من المطالبات بضرورة حذف مشاهد كيلي جينر.

وجاءت إحدى التعليقات أن وجود كيلي جينر لم يكن ضروريا بالكليب و كان علي القائمون علي الكليب اختيار نجمة " سمرا البشرة " بدل من كيلي لأن الفيديو سلط الضوء على "التمييز الأنثوي ضد ذوات البشرة السمراء ".



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كيلي جينر (1)



كيلي جينر (2)



كيلي جينر (3)



كيلي جينر (4)



من الكليب (2)



من الكليب (4)