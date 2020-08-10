شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة وهانى شاكر وحمدى الميرغنى ينعون البلوجر مصطفى حفناوى: الله يصبر أهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من النجوم والفنانين، على نعي البلوجر مصطفى حفناوي، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، إثر تعرضه لنزيف في المخ بسبب تشخيص خاطئ في أحد المستشفيات دخل على أثره في غيبوبة، وكتبت المطربة لطيفة، تغريدة عبر حسابها الشخصي بتويتر لنعي حفناوي قائلة " الله يرحمك يا مصطفى الحفناوي ويصبر والدتك واهلك واصحابك، انا لله وانا اليه راجعون".

بينما حرص الفنان حمدي الميرغني على كتابة نعي عبر حسابه قائلاً "لا إله الا الله ربنا يرحمك يا مصطفي ويصبر أهلك وحبايبك والجميع على فراقك، انت أكيد إن شاء الله في مكان أحسن بكتييير ربنا يرزقك بجنة الفردوس".

كما حرص النجم الكبير هانى شاكر، على تقديم النعي في البلوجر الراحل قائلاً "بقلب حزين أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني به اي معرفه ولكن موته المفاجئ اوجع قلوب الجميع، ادعوله بالرحمة والمغفرة".

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وكان أعلن المدون محمود عبد المنعم، وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة ، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات.